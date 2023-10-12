這家韓國汽車製造業者表示，即將推出的三款電動車中，EV5和EV3這兩款屬於純電休旅車，EV4則是純電轎車。起亞誓言，最晚在2026年之前，要全力達到100萬輛EV銷售目標。

計畫研發從3萬到8萬美元售價，多樣式不同電動車款的起亞，目前把矛頭指向車價從3.5萬到5萬美元之間的純電小型車，例如這次即將推出的EV5、EV4以及EV3。

根據了解，起亞打算2025年時，在韓國推出EV5，這是繼EV6以及EV9之後，純電產品線中的第三款電動車。起亞表示，EV5將在中國大陸與韓國生產，這兩國的EV5將安裝不同電池規格。

起亞指出，在中國大陸賣的EV5將用磷酸鐵鋰（LFP）類型電池，韓國賣的EV5，會用較貴的鎳鈷錳（NCM）電池。EV5在中國大陸最大續航力道可達720公里，且具有快速充電功能，可在27分鐘內將所剩電量從30%充至80%。

產業分析師認為，愈來愈多車主希望購買價格親民的電動車，起亞也及時推出更平價的電動車。早期購買EV所費不貲，但電動車慢慢普及化之後，高貴不貴的EV似乎才是市場新寵。