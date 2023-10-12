國民黨總統參選人侯友宜今天回防本命區嘉義縣六腳鄉鳳山宮參香，鄉親熱情歡呼「凍蒜」。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天回防本命區嘉義縣六腳鄉，在鳳山宮與鄉親熱情互動。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天下午回到本命區嘉義縣六腳鄉，對於「藍白合」進度，他受訪時表示，雙方幕僚已約好本月14日下午2點半，什麼事情都可以談，朝「藍白合」往前走。

侯友宜說，雙方幕僚已約好在14日下午2點半就相關提出來的理念及方法，什麼事情都可以談，面對面直接溝通，坐下來好好談，相信兩邊都有善意回應，朝藍白合往前走，每一個理念及想法都可以溝通。

媒體問各界認為與其幕僚談，何不他與柯文哲直接談？侯友宜說，不管是柯主席或我本人，包括兩邊的幕僚都一直在溝通。

媒體還問韓粉不排斥柯文哲，侯友宜表示，韓國瑜從第一時間至今都全心全力輔選國民黨徵召的侯友宜，大家站一起逗陣拚，就是希望贏回中華民國，希望這塊土地平安，大家一直都同心同力逗陣走。

媒體提及混蛋洗產地問題，侯友宜說，學童營養午餐食安問題關係到健康問題，毫無妥協空間，我跟國民黨所有縣市首長已暫時停用液蛋，民進黨政府不趕快解決混蛋問題，反而質疑解決問題的人，民進黨亂搞混蛋，讓大家不敢使用液蛋，民進黨政府應該趕緊好好解決混蛋洗產地問題，不要再亂搞混蛋了。