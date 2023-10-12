工研院為加速企業與供應鏈實質減碳，提升台灣產業淨零競爭力，攜手中國信託商業銀行舉辦「溫室氣體盤查實作課程」，鎖定電子或製造業關注淨零減碳議題的非上市櫃公司70家企業代表與會，共同研議碳焦慮解方。

工研院指出，溫室氣體盤查實作課程規畫課前線上教學與實體實作兩大主軸，線上教學協助企業事先了解國際規範與盤查範疇認定，具備淨零基本知能。

實體課程則以溫室氣體盤查實作、能源需求管理及智慧碳中和等主題案例分享，並針對企業關注的機械設備、綠能節能、循環材料等淨零關鍵議題進行分組交流，引領與會企業代表規畫中長期淨零策略。

美國家電大廠惠而浦的專業代工廠亞弘電科技公司特助張端甫表示，過去曾參加許多減碳課程，但對溫室氣體盤查過程及計算邏輯多未詳細說明，以致後續盤查資料送交查證機構時間成本增加，也不利公司自主盤查能力養成，透過這次課程，可理解盤查作業及思考可能性減碳方案，進而協助公司架構減碳策略。

太陽能支架大廠景欣公司總經理廖卿伶指出，今年赴歐洲參展時被要求提交溫室氣體盤查數據或說明減碳效益，卻苦於不知從何著手，透過此次課程增進溫室氣體盤查知能，可清楚引導公司邁向實質淨零，有助於開拓歐美市場商機。

工研院在課後問卷調查發現，參與課程的企業有超過7成企業設立或規劃設立ESG專責單位，且近半數完成組織型溫室氣體盤查，但仍有近7成企業表示需要ESG知識建構資源協助，包括淨零排放相關課程與政府資源宣導說明。

超過4成企業有減碳技術導入與到廠診斷輔導需求，顯示企業在面對淨零挑戰時，仍以掌握相關知識為優先，後續技術導入與製程改善仍需專業機構協助輔導。

工研院表示，為協助企業導入ESG，並持續精進，中信銀行可提供ESG評量活動，幫助企業盤點ESG執行現況及接軌國際的程度，目前高達約9成企業表達興趣，並將近2成確認參與。

工研院與中國信託為產業供應鏈提供實質減碳策略，邀請企業25日參訪工研院，增廣前瞻淨零技術知識；11月8日將於高雄市舉辦「金融x科技｜供應鏈轉型新解方淨零永續關鍵行動論壇」，將從淨零政策趨勢、綠色金融、淨零創新科技及國際碳市場脈動等面向深入探討，搭配標竿企業分享從事淨零減碳之實務觀點，協助企業研擬減碳藍圖，帶動供應鏈綠色轉型及競爭力提升。