「新北市土城區明德段商業用地招商案」由統一超商股份有限公司投資進駐，今（12）日舉行動土典禮，為新北市政府與財政部國有財產署共同合作完成的招商案，將興建地上8層、地下3層之商辦大樓，預計於2026年營運。

經發局副局長黃碧玉表示，「新北市土城區明德段商業用地招商案」，自2022年完成簽約後，全力協助都市設計審議、建造執照等各項程序，加速完成開發，與統一超商共同營造土城優質生活環境。

統一超商表示，透過投資地區商業中心，將在土城建立辦公空間，成為市府造鎮夥伴。以「連鎖品牌」、「消費智能」及「活絡商辦」為核心定位，整合集團資源，引進7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐商業空間，並規劃新創孵化器共享空間，引入新北市新創企業進駐，為土城挹注產業新能量。

經發局強調，新北市政府招商一條龍服務截至2023年9月底，落實投資件數已達258件，投資金額逾4550億元，創造約8.8萬個就業機會，未來將持續招商引資，協助企業深耕新北，創造更多產業動能與就業機會，打造永續繁榮的宜居城市。