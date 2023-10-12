台灣都會區地狹人稠，外出時若選擇自行開車，停車問題就是最大的煩惱。網友分享，台中市區一個停車場的收費高達半小時90元，引起其他人討論，驚呼「一小時180，比基本工資還高」。

「今天去市區逛一圈繳停車費時嚇到！」鄉民「spy99915」今（12）日在PTT八卦板表示，他使用台中某個停車場時，本以為收費是一小時90元，結果沒想到是自己看錯，真正的收費是半小時90元，讓他忍不住問「半小時90真好賺，還有更貴的嗎？各位有掛嗎？」

超貴的費用瞬間引起討論，不少人狂喊「一小時180，比基本工資還高」、「哪裡啊？太貴惹吧」、「這什麼天價= =」、「3元／1分鐘…真好賺」、「以我信義區走跳，這真的貴」、「比勞工薪水還貴，炒地皮真好賺」；原PO則透露，該處停車場位於台中勤美附近，「我就怕被開單所以停了，繳費時360，我以為我眼花，結果是真的」。

其他人也分享「停過北市大安區一小時150」、「停過半小時70，還好有上限400」、「停過一個進去就50，開進去沒車位要出來顯示沒繳費，逼我繳費才能出來」。