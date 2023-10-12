苗栗農工校長謝世宗在教育界耕耘40年，獲得教育部頒獎肯定。（苗農提供／李京昇苗栗傳真）

教育部近日舉辦資深教師表揚典禮，苗栗農工校長謝世宗在教育界耕耘40年，以「成就每位孩子，關懷每位成員」，帶領學生找到一技之長，深受家長老師肯定、學生信賴，謝世宗日前接受表揚資深教師，校方12日也分享喜訊，全校師生與有榮焉。

教育部資深教師表揚典禮，近日在陽明山中山樓隆重舉行，由總統蔡英文親自頒發獎座和獎牌，恭喜來自全國各級學校服務年滿40年資深優良教師得主，苗農校長謝世宗，也是其中1位接受表揚的教育人員。

謝世宗出身彰化縣和美鎮人，來自工人家庭，靠助學貸款完成學業，早年就讀彰化高工電工科，為改善家裡經濟，原本高工畢業就打算提早就業，高三那年在老師開導下，報考當時的省立教育學院工教系，接受技職教育師資培育，也開啟了他的教師職涯。

謝世宗第一個服務學校新營高工、初任校長在苗栗農工，從教學基層做起的他，深知基層心聲，行政歷練紮實，專任教師1年、導師19年電機科主任2年、教務主任10年、實習主任2年、苗栗農工校長7年，歷經40年，秉持「成就每一位孩子，成為他生命中的貴人」的理念回饋教育。

歷年指導學生參加教育部技藝競賽榮獲工業配線金手獎6座、室內配線金手獎1座，其中第1名2次、工業配線優勝8次，另指導學生參加勞動部全國技能競賽分區賽優勝3次、全國決賽金牌2次、銅牌1次、優勝6次，並在2003年獲選為全國技藝教育績優教師。

謝世宗說，學生都是一塊等待啟發引導的璞玉， 他以「教育愛」讓學生接納自己求學的現況，激勵他們在職場上發揮長才、肯定個人潛能，並希望透過「成就每一位孩子，關懷每一位成員」的辦學理念，營造出「教職員工願意奉獻一生、與讓學生懷念的學校」為志業。

苗栗農工教學團隊也熱心教學、處處關懷學生，排除資源及區域環境限制，平均每年有240位考取國立大學：全國技藝技能競賽金手獎9座、專題製作第一、二、三名，各1次、全國中小學科學展第三名2次、全國語文競賽原住民語特優3次、苗栗縣語文競賽特優3次、優等（前三名）11次、小論文競賽與讀書心得比賽得獎篇數連續6年苗栗縣第一，取得乙級技術士檢定每年100張以上、孝行獎、慈孝家庭楷模年年得獎，學生在各項多元競爭中，表現出優異成績，謝世宗也盼持續帶領學生、老師們成長。