巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六發動突襲，入侵以色列境內，鄰近加薩走廊的南部屯墾區成為首要目標，甚至傳出血洗村莊的慘劇。一名婦女在受訪時提到她如何利用擀麵棍和吸塵器，成功阻擋哈瑪斯份子的進攻。

美國媒體CNN報導，拉哈夫（Irit Lahav）和女兒住在以色列南部集體農場尼爾奧茲（Nir Oz），當哈瑪斯闖入家園時，她們想也不想，立刻躲進家裡的防空洞。

Irit Lahav shares her experience with CNN’s @erinburnett on @OutFrontCNN as she says Hamas forces approached her neighborhood. pic.twitter.com/JVonpA398u — CNN (@CNN) October 11, 2023

依據以色列政府規定，過去30年來新建的房子都必須附帶由水泥打造、門戶厚實的防空洞，因應空襲時緊急避難。不過拉哈夫很快發現到，防空洞沒有門鎖，雖能躲得了火箭，卻無法阻擋入侵的恐怖份子。

拉哈夫描述，當時周遭不斷傳來槍聲，哈瑪斯隨時可能攻進來。她整個人嚇壞了，拿出手機瘋狂發訊息給親朋好友，詢問如何將防空洞「上鎖」，卻沒有半個人有方法。

所幸這時她的哥哥傳來一張照片，示範用兩根綁在一起的掃把卡住門。不過拉哈夫手邊剛好沒有掃把，於是她就拿了一根擀麵棍，加上戴森吸塵器，把兩樣東西架起來綁在門把上。

A remarkable story of survival amid the ongoing conflict. #9News https://t.co/5jrx8d2IXm — 9News Australia (@9NewsAUS) October 12, 2023

拉哈夫形容，當時她的心中「除了恐懼，還是恐懼」。架設防禦工事的當下，她已經能聽到陌生人在家中亂砸東西、大喊大叫。她和女兒只能緊緊相擁，互道「我愛你」，一邊暗自祈禱不會被破門。

拉哈夫表示，暴徒嘗試開門未果，一度離開，後來又有更多人回來試圖開門，來來回回重複了3次，「就像一場無止盡的惡夢。」所幸以色列部隊最終收復尼爾奧茲，母女倆總算得救。據稱在該社區，就有至少30％的居民遇害或被哈瑪斯綁架。