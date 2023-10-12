大陸陝西省咸陽市30歲女子小紅（化名）日前上班陪客人喝酒聊天，怎料到才喝了2杯就斷片，醒來安全褲竟在腰上，絲襪還破了，嚇得趕緊驗傷報警。不過讓她心寒的是，明明身上都有檢測出客人的精液，但最終警方仍不予立案，「我是足浴店技師，不代表我就是一個髒女人任由他人欺負。」

根據陸媒《華商報》報導，小紅表示，7月15日下午到店裡上班，之後被一名客人點名洗腳按摩，雙方有一搭沒一搭聊天，「我們店裡也有餐飲，主管要我也陪客人吃飯，我就跟著去了，期間我們喝了點啤酒，主管給我倒了大半杯高腳杯洋酒，勸我喝，最後喝了兩杯洋酒，我就斷片了。」

小紅透露，隔天早上被另一名主管叫醒，醒來後整個人昏昏沉沉，絲襪破了，安全褲在腰上，「這個主管給我說，我老公來了，讓我換了衣服去另一間包廂休息。」之後她認為自己遭到侵犯，因此去驗傷、報警，怎料到幾天後結果竟是查無犯罪事實，不予立案。

小紅痛哭，「無法理解，我的內褲上、我的身上都有當時那名客人的精液，我當時是醉酒狀態，警方為什麼會在還沒拿到鑑定結果時，就做出了不予立案的決定？」

對此，警方回應，「調查的結果就是不予立案，如果你有異議可以去人民檢察院申請立案監督，沒有證據證明屬於犯罪，沒有犯罪事實。」據了解，小紅曾向楊陵分局申請複議；楊陵分局於9月17日提出複議決定書，上面顯示，經審查認為沒有犯罪事實，決定維持原決定。

小紅嘆，「我工作的地方是一家合法、正規的足浴店，我是足浴店技師，不代表我就是一個髒女人任由他人欺負。」她不排除將再繼續陳情，討回公道。

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