2024總統大選，「藍白合」有重大進展，雙方陣營證實14日下午幕僚將見面協商，但民眾黨仍堅持辯論、民調。國民黨總統參選人侯友宜今(12日)表示，政黨輪替就只能藍白合作，民調、辯論都是方法，大家可以開放討論，對於幕僚會面他完全樂觀看待，大家開心地談；此外，侯友宜也提到，他選市長也有辯論過，口才差不是重點，重點是很有誠意把事情講出來，也直接向民進黨總統參選人賴清德下戰帖，隨時都可以辯論。

侯友宜今(12日)接受YahooTV《今天誰來沛》專訪，談及藍白合議題時坦言，民眾黨總統參選人柯文哲拋出許多種說法，他也霧煞煞，但認為大家就坐下來好好溝通，甚麼方式都可以談，本意就是開放，但是「反對台獨」對他來說很重要，不能消滅中華民國，這種國家價值和信念不會退讓，個人都是小事情。不過也提到，雙方也有共同價值，像是下架貪腐政權、政黨輪替，要政黨輪替就只能藍白合作，不然還能跟誰合作？

侯也說，辯論、民調都是方法，合作的方法有很多種，應該不只民調一個方向，而民調也只是一個參考依據，不能當成唯一的方法，大家可以開放討論，雙方幕僚見面也很好，他也很樂見雙方幕僚見面「開心地談」，最重要的是「為了中華民國開心地談」。

侯友宜強調，主持人鍾沛君也點出，相較於柯陣營堅持比民調，侯陣營比較傾向開放「先談再說」的態度？侯友宜表示，「談就是必然要合，一定是沒有設前提才可以談，很多前提設好了，很多問題就談不了」，但有些國家價值的理念沒有辦法，除了這種特例，方法上大家可以溝通出想法，14號雙方幕僚要見面，「完全樂觀看待」。

對於柯陣營堅持辦辯論的說法，侯友宜說總統選舉，他與賴清德都要要電視辯論，「我願意啊、當然要啊」，賴清德若想要辯論，他現在就願意接戰。侯友宜強調，他選過兩次新北市長，「我也不是沒有辯論過，口才差不是重點，重點是很有誠意把事情講出來」，他比較務實穩健，事情能做出來比較重要，「也不要老是拋問題，你真的有解決過問題嗎？」

對於藍白之間的合作，侯友宜也用婚姻關係比喻說，夫妻吵架不能講難聽話，講了就收不回來、對外講更收不回來，國家是大家的，大家都是希望家庭幸福和樂，有不同意見都忍一忍，像他有時候回家，老婆會講他兩句，那他就嘴巴閉一閉，沒必要跟老婆吵，大家都還是住在同一個屋簷下。男女談戀愛最後要結婚一樣，總要有過程，就是要相互瞭解嗜好、個性、想法與價值觀，不是單一個人，是政黨合作的價值，把核心理念、包括未來合作事項，大家形成一個約定，才有辦法推動下去，也樂見兩方面真的敞開心談，沒有什麼事情不可以解決，最重要是贏回中華民國。

對於藍白合是否有「侯柯配」以外的選項，侯友宜認為，副手要與總統有很多互補性，像是性別、職業、區域、省籍等，彼此之間還要能密切合作，要找到百分之百契合條件的副手也不容易，就盡量朝這些方向去找，另外副手的專業很重要；外界都在討論誰配誰，但侯友宜認為這不用急，時間到了自然會知道，他都是保持開放的心態，他也理解支持者的緊張，都虛心接受。