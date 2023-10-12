彰化市彰美路的過溝仔肉圓王12日在準備營業時發生火警，幸好店內工作人員都及時逃到戶外，未釀傷亡。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

自日據時代開始營業迄今已傳承三代的彰化市過溝仔肉圓王，今天下午發生火警，油炸肉圓的攤位竄火，引發大量濃煙，幸好未傳人員傷亡，火勢也迅速在半小左右被撲滅，起火原因由警方及消防人員調查中。

今天下午2點40分左右，彰化縣消防局獲報彰化市彰美路的過溝仔肉圓王發生火警，該局隨即派遣彰化、花壇、東區等消防分隊人車前往搶救，到場時發現油炸肉圓的攤位冒出熊熊大火，店內工作人員都已逃到戶外。

消防人員隨即部署水線灌救，大量水注及泡沫往攤位噴灑，約半小時後順利將火勢撲滅。過溝仔肉圓王經營三代迄今超過80年，傳出火警後，左鄰右舍及老客人都議論紛紛。

經查，過溝仔肉圓王的營業時間為下午3點過後，火災發生時間正是業者準備營業之前。

彰化市肉圓聞名全台，知名的北門口、阿璋等排隊名店的肉圓1顆賣到55元，過溝仔肉圓王的肉圓1顆40元，網路評價頗佳。