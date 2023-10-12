波音公司證實，他們已經在本次美國陸軍協會年度會議暨展覽會上，於本週三（11）首飛了升級過後的新版AH-64E阿帕契攻擊直升機，全新的軟體讓未來的升級更加容易，培訓和後勤也更簡單，未來還將換上奇異公司的新型渦輪發動機，飛抵目標區後的停留時間可望增加1倍。

AH-64 Apache: is an American attack helicopter first developed in 1975, currently built by Boeing. It features a nose-mount sensor for target acquisition and night vision systems. It is armed with a 30 mm M230 chain gun, and a mix of Hellfire missiles and Hydra 70 rocket pods. pic.twitter.com/6tEoMQIeTm — World’s Best Inventions (@worldbestinvent) October 10, 2023

據美國《防務新聞》（Defense News）12日報導，2021年12月時，波音與美國陸軍簽約生產6.5版本的AH-64E攻擊直升機，根據當時的公司聲明，裡面包括軟體更新和飛行員界面的改進。公司指出，升級的一些內容包括優化的路線和攻擊規劃能力、增強的資料鏈（Link 16）功能，以及開放系統架構，未來新增新技術時更佳容易，而且擴充性更好。

Get a closer look at this #AH64. 👀



With a new engine, tail rotor, fuselage and optional extra pylons, our Modernized Apache concept has twice the endurance of the E-model, a 20% range increase and a payload capacity of 3,400-4,400 lbs.



More: https://t.co/64XyC47YuP#AUSA2023 pic.twitter.com/MAQxaf3pOl — Boeing Defense (@BoeingDefense) October 5, 2023

美國陸軍阿帕奇項目經理馬赫上校（Jay Maher）在聲明中表示：「我們對6.5版本的軟體發展感到非常興奮，因爲這套系統可為阿帕契日後的現代化工作做好準備，6.5版將全部的阿帕契E型機隊納入同一軟體體系，簡化了培訓和維護。」

波音還表示，他們現在正在與陸軍合作，將由奇異航太（General Electric Aerospace）製造的新行T901渦輪發動機整合到到阿帕契和UH-60黑鷹多用途直升機中。由於與新冠疫情造成相關的問題，T901渦輪發動機的交付已經延遲了1年多。

新型發動機、傳動系統和尾翼的改進，將使直升機執行任務時飛抵250公里左右的目標區時，作戰時間增至1個小時，還足夠往返。波音公司曾表示，目前的阿帕契只能在目標區域停留約30分鐘，這次提升可以說是增加了1倍。