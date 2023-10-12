獸醫檢查綠頭鴨健康狀況。（新北市動保處提供）

來台25年的南非籍夫婦日前至新北市烏來龜山紅河谷河岸遊憩時，營救1隻疑遭黑鳶獵捕受傷的綠頭鴨，經通報新北市動保處帶回治傷，幸只有輕微傷勢，治療後待鴨子恢復精神體力，即可帶往棲息地野放。

南非籍婦人Liz表示，當天和先生在河邊戲水，發現天空有隻黑色老鷹一直盤旋俯衝狙擊獵物，接著有隻鴨子搖晃躲到他們腳邊，驚慌一直呱呱叫，他們立即用浴巾包裹鴨子，抱回車上開車返家，然後通報新北市動保處，希望幫鴨子療傷並找尋飼主或代送農場安置。動保員到場檢視後，告知他們鴨子是戶外水域常見的野生雌性綠頭鴨，不是人工飼養的家鴨。

動保員將母鴨帶回讓獸醫檢診，除身體偏瘦、腳蹼磨傷外，其他部位無明顯傷痕，精神和食慾也都一切正常。預計休息一段時間，等待恢復精神體力，即可由動保員帶至山林水域原生棲息地野放回歸自然。

獸醫陳羿方表示，綠頭鴨是台灣常見雁鴨科鳥類，是家鴨的野生種，喜歡集群活動，棲息在湖泊、草澤、池塘、河口等地帶，主食為植物根、種子，亦食昆蟲、蠕蟲及軟體或甲殼動物。

動保處表示，民眾若發現住居或戶外發現動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話（02）29596353報案。動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護。