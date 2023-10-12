大陸傳奇導演郭寶昌，以《大宅門》享譽華人世界，還提攜陳凱歌、張藝謀等後輩，不過現驚傳已於11日過世，享壽83歲。

據陸媒報導，郭寶昌11日在北京離世，而根據家屬意願喪事從簡，不會舉行告別式。郭寶昌是知名編劇和導演，16歲開始創作家族題材的小說《大宅門》，述說百年老號北京同仁堂的興衰史，經歷戰亂、文革，手稿三度被燒毀，憑記憶一再重寫，是他耗費40年的人生之作，2001年拍攝成電視劇播出，在華人地區造成轟動，之後也改編成舞台劇版本演出。

張藝謀發聲。（圖／取自藝謀工作室微博）

而郭寶昌也提攜不少後輩，扶植張藝謀、陳凱歌等導演推出《一個和八個》、《黃土地》等作品，奠定大陸第五代導演的基礎，張藝謀也曾說：「沒有郭寶昌，就沒有中國第五代導演。」張藝謀得知噩耗後，也透過工作室痛心發聲「不勝哀傷」。

張藝謀表示當年受到「郭爺」的舉薦和欣賞，感恩之心至今銘記，而他去郭寶昌家中吃飯，對方都會聊大宅門夢，「點點滴滴仍歷歷在目，令人唏噓。郭寶昌先生一路走好，天堂仍有大宅門……」。