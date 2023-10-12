民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭12日突然在臉書上宣布，將以無黨籍身分角逐新竹市區域立委，國民黨立委鄭正鈐、民進黨提名的林志潔和時力立委邱顯智等3位對手都表達尊重，而邱顯智也認為，柯美蘭似乎刻意切割新竹民眾黨，仍應說清楚對於新竹市長高虹安涉貪態度為何？

國民黨提名參選人、立委鄭正鈐表示，台灣民主最可貴、可愛之處，就是只要有意願、符合資格，都可以出來參選，只要提出好的政見，爭取民眾的支持，這是每位公民都有的權利，他也說自己這次要爭取連任，會持續用政績跟政見，按自己的腳步，爭取民眾支持。

民進黨新竹市立委參選人林志潔說，憲法保障人民參政權，柯醫師要用什麼樣的身分參政，都應該尊重。但林志潔也說，民眾黨參選人是一改再改、一變再變，柯文哲主席對於柯美蘭是否參選的說法，也是不斷改變，她認為賴清德講得很好，選舉中最後的勝利不應該取決於對手的分裂，她個人是做好自己的本分，盡最大的努力來爭取認同。

時代力量提名參選人、立委邱顯智則表示，尊重每個人參選的權利，有更多的選擇都是新竹市民的福氣。

但邱顯智也認為，不管柯美蘭有沒有掛民眾黨，都是民眾黨在輔選，看來有一種刻意切割新竹民眾黨的感覺，但新竹市民仍然會有疑問，柯醫師對於高市長涉貪的態度為何，這是民眾黨、柯醫師都必須說清楚的。