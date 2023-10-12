台東縣關山鎮稻田近日出現蟲害。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮稻田近日出現蟲害。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮稻田近日出現蟲害。（蔡旻妤攝）

台東2期稻作進入抽穗期，關山鎮農民最近發現田裡出現怪蟲啃食稻葉，鎮公所估計受蟲害面積超過100公頃，將影響稻穀收成品質及產量，農業部台東區農業改良場研判是「夜蛾」的幼蟲，呼籲農民近日利用傍晚噴藥，並割除田埂的草，以防止蟲害危機擴大。

關山農民隨手撥開稻子根部就發現數十隻蟲，有的稻葉被啃得只剩下稻稈，甚至有的水稻田已呈現一片枯黃。農民周敏勝指出，情況相當嚴重，1株裡面有2、30隻蟲，很擔心，但不知道該怎麼辦；農民周有鎮大嘆，他的田剩1個月就要收成，照目前看來，可能只剩下5成可以收割。

到場關心的無黨籍台東縣議員陳宏宗說，農民辛苦的稻子眼看就要收成，蟲子一吃就是好幾甲地，當然會很擔心，建議政府開放農民燒稻草。

關山鎮長彭成豐受訪表示，近日接獲農民反映關山地區稻作疑似出現眾多斜紋夜盜蛾，將大幅危害2期稻作收成，他到現場勘查發現確實非常嚴重，目前估逾百餘公頃有蟲害，產量可能減少3成或更多。

台東區農業改良場助理研究員許育慈說，這種幼蟲又叫「夜盜蟲」，晚上出來吃稻葉、白天則在睡覺，剛孵化時會聚集危害，啃食葉片，初期不明顯，末期分散且食量大增，吃掉葉片影響植株光合作用，造成稻穗品質和產量減少。

許育慈指出，這些蟲應該是本來就在田裡的族群，或許是颱風這段期間農民疏於防範，造成一夜之間爆發。呼籲最好的防治時間是傍晚，慣行農友可以參考防檢署公告的防治夜蛾類藥劑，但要注意安全採收期的規定；有機水稻農友則可使用蘇力菌防治。