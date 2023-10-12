藍白合作將於14日啟動協商，民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修今表示，協商會以「辦理三場辯論」及「比公正民調」的原則進行討論，並強調白營提的是一個「放諸四海皆準」的方式，辯論、民調都不是柯文哲發明的，真的覺得哪裡不妥，可以提出其他方式。

周榆修、國民黨台北市議員鍾沛君及時事評論員吳達偉今天在民眾黨節目《踢批批開講》討論藍白合作議題。周榆修於節目上表示，今早已經確認將於14日下午與國民黨進行幕僚協商，但會秉持公開透明的原則，會前先進行公開記者會、會中也錄影，會後接受媒體聯訪，協商會以「辦理三場辯論」及「比公正民調」的原則進行討論。

針對侯競辦提出「三層面、六方向」，周榆修說「維護中華民國憲法」、「反一國兩制」及「台獨」都不是太大的問題，因為連蔡英文都在國慶演說時以中華民國稱台灣，甚至台灣有80％的人反對一國兩制，更不用說「連台獨金孫都不講台獨了」，這些東西應該很快被討論過去。

周榆修表示，白營提的是一個「放諸四海皆準」的方式，辯論、民調都不是柯文哲發明的，且當時侯友宜黨內初選時也是比民調，「如果民調是大家都可接受的方式，怎麼會一直設限？」至於辯論，就算大選也要辯論，不管同不同黨，透過辯論聚焦政策，了解彼此的差異，民調跟辯論都很正常，如果真的覺得哪裡不妥，可以提出其他方式。

周榆修也透露，昨日早上已經主動致電給國民黨秘書長黃健庭，兩人也是舊識，後來跟侯辦副執行長謝政達也通上電話，前陣子溝通管道包含國民黨副秘書長江俊霆，都非常暢通，幕僚確實都有一定程度的溝通管道，政治圈不大，很多都是以前的老朋友，今天發言人受訪當下，也跟謝政達通電話，雙邊溝通都是好的開始，但「公開透明、三場辯論、比民調」還是白營的原則。

鍾沛君表示，在正式坐下來之前，國民黨及侯友宜完全開放，近乎於一張白紙的狀態「不會設任何條件」，也不會拒絕民眾黨有什麼是一定不行的，侯友宜唯一底線就是「台獨一定不行，堅守中華民國派」，但這與民眾黨想法相同故分歧點顯然不會在此，若要比民調，民調的呈現、問題設計及公開形式也都是需要討論的方向。

鍾沛君表示，侯柯雙方早先就有互相通話關心訪美行程，兩位擔任雙北市長期間常有議題需要溝通合作，並非陌生，若要合作不會是兩個不同光譜的人在談，雙方都有合作意願，只是要來討論如何朝「合作成功」的方式前進。

對於辯論、比民調，鍾沛君也大方回應道，侯友宜認為比辯論沒問題，但藍白合作是希望政黨輪替，應該要「監督政府」、下架民進黨，那民進黨總統參選人賴清德應該也要加入，至於民調執行、公開的方式，相信14日會面後，會有比較明朗的進展。

至於在這場選戰內，前高雄市長韓國瑜擔任的角色究竟為何？鍾沛君先是解密昨日韓國瑜與侯友宜在背板前「關鍵30秒」的談話內容，表示雙方只是閒聊在美國做了哪些事情，而韓國瑜是否會接任副主席？她表示韓國瑜並不在意頭銜，但在這場選戰內有一定的角色及份量，如果14日雙邊談的內容有歧異，韓國瑜也一定會扮演溝通的角色，且職位也不一定要侷限在黨部，競選辦公室的重責也能勝任。