許多菜市場攤販在準備打烊時，都會打折吸引顧客上門。一位女菜販某天準備打烊、降價賣菜時，遇到一位阿姨上門，購買秋葵、絲瓜、青花椰菜共110元，沒想到阿姨問「可不可以算100？」遭拒後，給了百元鈔票就直接要拿菜走人，最後她把人攔下也只追回5元，氣得直呼菜販利潤低，「有時候不是不給客人殺價，是真的殺到我們肉裡了呀！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，菜市場殺價是很正常的生態，所以她賣菜給客人時也常常不收零頭。當天準備打烊時，原PO依例喊出降價賣菜，沒想到一位阿姨買了110元的秋葵、絲瓜、青花椰菜後，直接喊價「可不可以算100？」，接著沒等她回話，掏出百元鈔票後就要走人。

幸好原PO及時叫住阿姨討錢，不料阿姨嘴中不斷碎念「啊我就沒零錢啊！」，最後拿了5元就想走人，剛好這時候攤位相當忙碌，原PO只好收了5元就讓阿姨把菜帶回家；原PO強調，這年頭菜價貴、錢不好賺，菜販收菜的價格也很高，每樣菜只賺2元、3元利潤很低，「有時候不是不給客人殺價，是真的殺到我們肉裡了呀！」，希望大家都能互相體諒。

對此，許多網友紛紛回應，「市場很多客人都把收攤當成倒閉再買…」、「很多人亂殺價，但其實超有錢，寧可錯殺也不放過每個體驗生活，是一種變相踐踏底層人的生活」、「超討厭人家說10塊而已哪有什麼關係，那110你幹嘛不給我120」。