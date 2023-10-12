巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，點燃新一波以巴衝突。國際貨幣基金（IMF）雖表示，目前要評估事件對經濟的衝擊還為時過早，但南韓政府顯然相當憂心近來剛出現復甦跡象的經濟將遭遇新風險，12日宣布成立特別工作小組，負責支援出口商，盡量減少以巴衝突對出口企業與經濟的潛在影響。

南韓經濟高度倚賴海外市場，原本隨著出口逐漸改善，9月貿易收支實現37億美元順差，創近2年新高。但突如其來的新一輪風險，無疑為南韓經濟前景潑了一盆冷水。

據韓聯社報導，南韓政府在12日成立的特別工作小組，成員來自南韓產業通商資源部、南韓貿易投資振興公社等相關機構的高層，而他們的任務就是即時了解中東地區局勢，並與出口商分享資訊，幫助出口商解決難題。南韓政府承諾提高出口商的信用擔保額度，並縮短保險支付期限。

南韓貿易部長安德根表示，「如果該地區衝突擴大，可能對出口造成不利影響，因此政府將做好充分準備，採取先發制人的措施」。中東地區佔南韓整體出口約3%。