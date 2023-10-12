雨後的彩虹很美！竹北市成功國中語資班師生將自己學習成果冊《虹之蛹 虹之詠》義賣，所得全數捐贈新竹家扶中心，做為偏鄉孩童獎助學金，鼓勵他們逆境中努力求學，點亮生命希望！

成功國中校長陳雯玲表示，輔導處主任魏瓊玲和組長林浩哲，一直在校內號召各種愛心募捐，讓全校師生工作、學習之餘亦能回饋社會，帶動社區正向循環，讓師生在耳濡目染中深植於心。

顏瓊雯對語資班的教學一直強調學、用間的連結，結合學校的行善文化，帶領學生將平面的文字讀寫，轉化為立體生活中的問題解決能力與人文關懷行動，每年皆會帶領學生透過各種語文活動展才及回饋社會。

顏瓊雯帶領九年級語資班許子誼、許博媛、葉芸帆、陳芊涵、劉鈺涵等5位同學，於國文課程中匯整各種散文、新詩及講座心得創作，歷經一學期反覆打字、排版、修整及校對，學生的第一本作品集《虹之蛹 虹之詠》終於印製成書。

粉嫩鮮妍的封面一如學生青春美麗的心地，在享受成就感之餘，學生也透過各種宣傳機會自主義賣作品集，募得3千多元要捐給家扶中心，顏瓊雯共襄盛舉湊成5千元，贈與新竹家扶中心。

在這過程中，成功國中語資班師生成就的不只是一份善心，更是生活中多元的能力，如許子誼同學所說「製作過程中，心中默默浮出『事非經過不知難』的體悟，從中學到的，除了把自己一再推到最高峰的自我突破外，更有團隊的合作、時間分配等能力。也從中慢慢學會放下、學會不再每件事都要滿分，作品集讓我平淡的國中生活得以充實有趣，更以文字、照片留下『國中這三年沒有白活』、『我的國中不是只有考試、讀書』的證明」。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，成功國中語資班結合了語資生的語文才能及學校行善助人的文化，為新竹縣的家扶中心孩童生命中畫下了一道美麗的彩虹，也讓這群語資孩子學習助人的好品格，明白自己優秀能力外也能幫助群眾、回饋社會。