新北市刑警大隊破獲毒品分裝場，查扣衝鋒槍。（警方提供）

新北市警局近月執行掃蕩毒品專案，針對可能隱藏在社區大樓毒品據點及利用特定營業場所販毒等加強查緝，自9月起迄今共查獲各類毒品案件280件，犯嫌336人，並查扣改造衝鋒槍1把、各級毒品2萬9634公克、混合式毒品4649包、贓款100餘萬元等。

豪宅分裝毒品、假車牌躲 新北警攻堅還查獲稱鋒槍

新北市刑警大隊日前獲報32歲李姓男子擁槍自重，在板橋區某處承租高級住宅從事毒品咖啡包分裝，再用多面偽造車牌輪替懸掛方式躲避查緝；經專案小組多日跟監埋伏，於上月底持搜索票攻堅，當場查獲毒品咖啡包、海洛因、安非他命、卡西酮、分裝器具、真空封口機等證物，並從嫌犯車輛內查扣改造衝鋒槍1把及多發子彈。

新北市警察局長廖訓誠表示，打擊犯罪沒有假期，新北市將透過綿密布建反毒通報網，針對毒品案件情資積極查緝、斷根溯源，防止毒品透過各種管道入侵社區，真正做到切斷毒品來源，維護新北市治安。

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