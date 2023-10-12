高雄市政府消防局派出6人參賽第10屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，其中2組插管組榮獲「呼吸道插管組」競賽佳作。經統計，高雄市消防局每年執行急救無生命徵象傷病患案件達2000件以上，為提升緊急救護品質，消防局每年皆辦理教育訓練及技術評核，隊員榮獲佳績，讓消防局同感與有榮焉。

社團法人中華緊急救護技術員協會為促進全台參與EMS院前緊急救護技術技能交流與推動，每年定期舉辦全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，鼓勵到院前緊急救護技術人員，以競賽方式增進技術交流與專業知識、經驗分享，推動高品質救護工作。

今年因疫情解封，開放民眾觀賽，吸引來自全國各地的45組以上救護菁英組隊較勁，高雄市消防局報名2組呼吸道插管組吳偉豪、陳品元、歐松霖、黃彥嘉；一般CPR組李宜蓉、黃弼紵；呼吸道插管組須具高級救護技術員才可報名參賽，具備急救時執行高級心臟救命術能力，除了可操作呼吸道插管以維持患者呼吸外，也可施予急救藥物，搶救病人生命，對執行緊急救護勤務可發揮最大助力，也是高雄市消防局列為每年重要的訓練項目之一。

選手們平時執行緊急救護經驗豐富，也利用勤餘時間加強練習急救技術，以強化相關急救學理知識及實務處置能力，此次競賽經過激烈競爭脫穎而出，拿下亮眼成績，消息傳來讓消防局同感與有榮焉。

經統計，高雄市消防局每年執行急救無生命徵象傷病患案件達2000件以上，為提升緊急救護品質，消防局每年皆辦理教育訓練及技術評核，以精進救護人員急救能力，同時大力推動執行呼吸道插管及高品質CPR，期盼增進對無生命徵象傷病患案件的康復出院人數和比率。