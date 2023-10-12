美國天后歌手泰勒絲的演唱會電影「The Eras Tour（我的時代巡迴演唱會）」在12日舉行首映，大咖歌手、影人齊聚一堂。碧昂絲、亞當山德勒、劉思慕皆在受邀名單之中，碧昂絲與泰勒絲同框也被稱為世紀合影。泰勒絲身著淺藍的禮服，仙氣飄飄十分動人，藍色也代表著她近期剛推出的重新錄製專輯〈1989〉，現場人山人海，諸多粉絲到場支持。

泰勒絲親自上台致詞表示：「所有來到這裡的人都是我親自挑過、親自選出來的，因為你們對於這場演唱會都有不同程度的貢獻及協助。我總是在找尋那些對事物抱有熱情的人、那些在網路上帶來歡樂的人、那些注重細節的人，這些對我來說都很重要，我希望你們明白我有多感謝你們。」泰勒絲也再次提到這場巡演對她來說的意義，她表示：「這場演唱會巡演是我人生最快樂的時刻，我從來沒有這麼享受過，我也很開心能以音樂人的身份一直走下去。」

「The Eras Tour（我的時代巡迴演唱會）」推出紀錄片電影，原先訂於10月13日北美上映，首週預售票房就已突破1億美金（約新台幣32.2億），台灣則由威秀影城於11月3日獨家上映。