國民黨總統參選人侯友宜接受中視政論節目《庶民大頭家》專訪（中視新聞提供）

藍白合雙方終於要開始談了，藍白幕僚相約14日面對面談，不過外界也期盼兩邊主帥也能見面談，由主帥親自拍板。國民黨總統參選人侯友宜接受中視政論節目《庶民大頭家》專訪時強調，他會扮演最關鍵重要角色，他擔任主帥就會御駕親征，不會把責任推給別人；他說已指示團隊，用最大的包容去跟民眾黨談，釋出最大的合作誠意。

對於藍白合主帥之間溝通，侯友宜說，他與民眾黨主席柯文哲溝通從來沒有問題，他訪美前就有跟柯文哲通過電話，都是非常善意的溝通，兩黨現在也準備要溝通了，針對理念跟核心價值，不設前提，任何事情都可以來談，政黨合作基礎談好了，藍白合就會水到渠成。

侯友宜說，他已經提醒選辦，也麻煩國民黨，與民眾黨溝通時要付出最大的包容跟體諒，釋出最大的合作誠意，希望短期內就會有好的結果，因為人民真的很期待政黨輪替，相信柯文哲也有同樣的想法朝此方向努力。

侯友宜以男女結婚來比喻，過程中總是要先有共同價值且心靈契合，才會要結婚吧？應該會討論一下結婚之後要如何讓家庭更好，政黨合作不是誰去併誰，不是誰看不起誰，這應該要是一件喜事才對。

而現在兩邊幕僚已經接上頭，但主帥何時能面對面談？侯友宜說，「放心，我們會說上話的」，他也曝為何要先就理念部分先談，他指出，像是柯文哲有提出內閣制的理念，國民黨也想談反台獨以及兩岸和平架構問題，尤其是藍白合作之後，總統換人了，不該發生民進黨人還在行政體系當官，這與人民期待下架民進黨貪腐政府的期望不同。

對於整合到底是朱立倫還是侯友宜來談？侯友宜說，他與朱立倫合作無間，相信朱也會尊重他，侯說，「我會扮演最關鍵角色」，自己當主帥，就應該要御駕親征，不會把責任推給別人，一定會扛起作為將來總統的責任，他與國民黨緊密合作，希望成全大局，達成人民的期盼。