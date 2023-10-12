2024總統大選，候選人如何維護兩岸關係是關注焦點。國民黨總統參選人侯友宜今(12日)表示，想回到兩岸最穩定的馬政府時期不太可能，但會從最基本的恢復學者、民間交流，再到宗教、文化、經濟，接下來才是原則性的官方交流；侯也認為，若有機會邀請習近平到台灣看看台灣的人情味也是好方法，他過去擔任警職做兩岸共打時，也有邀請對方到台灣，就發現雙方制度雖不同，但公平正義的想法是一樣的，但不會像副總統賴清德一樣想了菜單但又天天罵對方，「當然一定要在平等、尊嚴、友善底下，以台灣、以中華民國為優先」。

侯友宜今接受YahooTV《今天誰來沛》專訪，主持人鍾沛君問及，兩岸現在最需要解決的問題是甚麼？是否會考慮與中國大陸國家主席習近平見面？侯友宜表示，馬政府時期是兩岸關係最穩定的時候，民進黨執政這幾年都沒和對岸對話交流，導致國際大家都關心台海問題，兩岸也兵凶戰危，訪美、訪日時每個人都在問他兩岸問題，所以這個問題一定要快速穩定下來。

但侯坦言，要拉回馬政府時期的「穩定」，那不太可能，但他會從最基本的、低位穩定的方式開始，像是恢復學者專家、民間互訪開始，慢慢走到宗教、文化、教育、經濟，再走到原則性的官方交流。

侯友宜強調，一步一步做到位、穩定之後，彼此信任才能提高，在野黨、執政黨大家都有共識，形成穩定的兩岸關係，「才有資格談領導人坐下來談」，大家都樂見有這種方式讓兩岸穩定，但畢竟兩岸是不同制度，我們叫中華民國，他們叫中華人民共和國，台灣還有中華民國憲法，和平是要把歧異的部分放在旁邊，用和平的方式讓兩岸能夠穩定，台灣要做的是「備戰不啟戰」，用交流增進理解，用實力確保和平，還是要把歧異的意見先消除掉，大家好好的溝通。

侯友宜還說，如果習近平能來台灣看看台灣的人情味，到台灣走一走也是個好方式，以前他在當警察、兩岸共打時，也邀請對方來台灣看看，就會發現警察與公安體制不一樣，但是發揮公平正義的想法是一樣的，大家來了一起吃飯、溝通，不要像賴清德想了菜單但又天天罵對方，那這頓飯還要怎麼吃？ 連溝通都很難了。

侯友宜也強調，吃飯不是重點，重點是溝通，那就要一步一步取得雙方信任，「當然一定要在平等、尊嚴、友善底下，不能傷害自己的國格，甚麼事都要以台灣優先、中華民國優先，國家是人民組成的，那就要以人民為優先」。