櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於9月20日之最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經國泰投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。
國泰投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信網站（https://www.cathaysite.com.tw/）。
櫃買中心公布，國泰投信經理之「國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國5年期以上政策金融債券ETF證券投資信託基金（00744B）」受益憑證，將於11月20日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於9月20日之最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經國泰投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。
國泰投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信網站（https://www.cathaysite.com.tw/）。
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