台南市政府交通局公布中西區府前路（南門路-中華西路）試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

取消機車兩段式左轉備受「機車族」關切，台南市交通局繼拋出將選擇市區2處路段優先試辦，引發熱議後，今天公布將擇定中西區中正路（湯德章公園－康樂街)）與府前路（南門路－中華西路）試辦開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，試辦路段總長2.55公里共31處路口，10月28日起試辦為期6個月。

交通局指出，試辦期間路口原兩段式左轉待轉區仍會保留，以供仍維持兩段式左轉習慣的駕駛人繼續使用，試辦期間，也將密切監控各路段車流狀況，並以試辦路段總事故與機車事故變化、路口左轉事故變化等作為衡量指標，滾動檢討試辦成效以作為後續推動參考依據。

由於用路人多年來都維持機車兩段式左轉，為兼顧機車路口轉向安全，市府道安團隊將加強宣導左轉時應注意對向來車及應先變換至內側車道靠左行駛等安全駕駛行為。

交通局長王銘德表示，為提供機車至少有外側2車道的合理足夠行駛空間，交通局從2020年起即逐步檢視全市各條道路，在完成單向3車道以上路段均已開放機車行駛外側2車道後，目前謹慎評估單向2車道內側仍禁行機車路段的開放措施。

鑑於單向2車道路段內側開放機車行駛後，內側車道汽機車混合行駛及機車可於路口直接左轉等行為，可能提高車禍發生風險，交通局指出，經市府相關單位研議並於道安會報提案通過，決定採擇定路段試辦方式推動，並滾動評估用路人適應情形作為循序推動的重要參考依據。

交通局全面盤點道路車流量較高的原市區6區及永康區，目前單向2車道內側仍禁行機車路段共計46條，其中34條為長度2公里以下，僅12條為2公里以上，大多數路段長度不長且非屬主要交通幹道，為能於試辦路段完整評估與觀察各道路配置情境，因此擇定中西區中正路（湯德章公園-康樂街)）與府前路（南門路-中華西路）2路段試辦。

中正路為實體中央分隔島路型，沿線長度1公里共7處路口且均為號誌化路口；府前路則為中央標線分隔路型，沿線長度1.55公里共24處路口，其中18處號誌化路口（包含3處路口設置左轉專用道）、6處非號誌化路口，試辦期間上述路口除開放機車直接左轉外，原兩段式左轉待轉區亦將保留。

試辦期預計自112年10月28日起為期6個月，交通局將派工移除上述路口強制機車兩段式左轉標誌，28日凌晨起，機車即可行駛於中正路及府前路內側車道，並於路口可選擇於內側車道直接左轉或於外側車道進行兩段式左轉。

另因陸續刨除路面超過50組禁行機慢車標字約需2周工期，因此，試辦期開始至路面標字完全刨除前，警察局也將配合於前述試辦路段不舉發違規行駛禁行機慢車道，同時，試辦路段也將全面繪設路口左轉彎行車導引線及增設相關指示牌面，引導用路人安全駕駛。