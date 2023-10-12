富世達12日舉辦上市前業績發表會，富世達主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用於折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR/VR眼鏡及耳機盒等3C產品，挾技術優勢，富世達從推出世界首創錶鏈式轉軸，顛覆傳統筆電轉軸的外觀，到成功量產外折式柔性屏手機轉軸、首款柔性屏內折筆電以及輕巧的柔性屏折疊小手機等，偕同客戶締造出經典創新性產品。

富世達表示，這幾年近8成產品用於折疊式手機轉軸，全球手機品牌前10名即有多家為公司之客戶，2成產品則應用於筆記型電腦轉軸，公司自103年研製出360度錶鏈式轉軸產品後，陸續推出鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、折疊柔性屏筆電、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸、新一代水滴鉸鏈上下摺柔性屏轉軸產品以及雙旋鷹翼鉸鏈外摺柔性屏轉軸，累計全球已取得共計463項專利，其中發明專利達到196項，申請中的專利約155項，名列111年度台灣本土法人專利申請的百大排名內，研發團隊藉由豐富研發經驗及創新能力，迅速掌握產業趨勢脈動、市場需求及技術先機，並建立高度技術壁壘。

根據調研機構TrendForce研究顯示，2023年折疊手機出貨量約1,830萬支，年增43%，也僅約占整體智慧手機市場1.6%；但中長期看，至2027年出貨量有機會達7000萬支，可達整體智慧手機市場約5%的目標，產業前景看好。

富世達資本額新台幣6.04億元，今年上半年稅後淨利2.54億元，每股盈餘為4.21元，富世達表示，公司擁有完整的折疊手機、筆電等轉軸生產線，廠區位於中國深圳與越南，除優異模具開發能力，更以先進的CAE模擬軟體進行產品驗證與質量驗證，精準掌握核心部件(MIM件)自製能力，在製程整合技術下自行設計自動化生產設備，透過強化供應鏈生產及製程能力，同時提升生產效能並生產差異化的產品。