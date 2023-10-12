綠營屏南立委選將徐富癸12日到小琉球跑行程，對於國民黨傳出有意整合支持蘇震清之子蘇孟淳，他說，相信選民自有公斷。（徐富癸團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

綠營屏南立委選將徐富癸12日到小琉球跑行程，對於國民黨傳出有意整合支持蘇震清之子蘇孟淳，他說，相信選民自有公斷。（徐富癸團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

2024大選倒數不到百天，但國民黨在屏東第二選區（屏南選區）遲遲推不出立委選將，目前傳出藍營有意整合支持蘇震清之子蘇孟淳，對此，民進黨選將徐富癸12日表示，面對蘇家以家族利益優先、背棄昔日栽培自己的政黨的現況，他沒有太多意外，只是感慨很深，也相信選民自有公斷。

據了解，國民黨籍蘇清泉11日對外表示，針對屏南立委未提名人選，地方有意支持無黨籍立委蘇震清的兒子蘇孟淳，以非綠大聯盟、在地大聯盟為目標整合、協調，希望能藉由「無黨聯盟」力拚國會過半。

蘇清泉還說，侯友宜將於20日舉辦高屏客家六堆大造勢，屆時若整合成功，蘇孟淳將與屏北選區立委候選人黃明賢同台。

對此，綠營屏南選將徐富癸表示，面對蘇家以家族利益優先、背棄昔日栽培自己的政黨的現況，他沒有太多意外，只是感慨很深，也相信選民自有公斷。

他說，他依舊按部就班跑選舉行程，今天在琉球鄉大福村洪永程村長、天福村洪陳美珍村長、本福村黃志明前村長的陪同下來，到琉球菜市場和鄉親們打招呼，並籲請選民一定要集中所有選票支持民進黨提名的候選人徐富癸。

此外，他還到環島公路拍下「台灣奇觀」一秒環島照，徐富癸說，小琉球的環島公路總長12.063公里，因是環狀路線，所以起點與終點都位在同一個地方，而這也成為小琉球著名景點，這段屏202公路起點到終點牌距離只有4公尺，常被網友笑稱在小琉球起點走到終點只需要5秒，小琉球的一小步是人類史的一大步。