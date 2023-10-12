新莊「貨車、轎車、機車」撞成一團 4人送醫1男命危 17:222023/10/12 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面） 新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面） 今（12）日下午16時許，新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。警方獲報到場，調閱相關監視器畫面以釐清車禍發生原因及肇責。 訂閱影音： 中時新聞網 台2線化學槽車翻覆！「次氯酸鈉」外洩 駕駛卡車內命危 汽車旅館機房倉庫起火 17名房客睡夢中倉皇逃生 國1湖口段「4大2小貨車」連環撞！車流紫爆回堵10K #車禍 #貨車 #轎車 #機車 #發生 也許您會感興趣 推薦閱讀 貨車滿載蛤蜊翻覆「橫躺路中」中山高彰化段南北向輪流塞車 11:292023/10/12 社會 滿地刺鼻漂白水！台2線化學槽車翻覆 駕駛受困救出「送醫不治」 14:392023/10/12 社會 騎士撞飛1層樓高墜地慘死 彰化「這鄉鎮」8天3起奪命車禍 13:102023/10/12 社會 影》印度東北特快車出軌 至少4死80傷 10:322023/10/12 國際 遊覽車接送修道院乘客 山區通訊差導航失靈「刁車」 11:292023/10/12 社會 黑吃黑！ 桃園17歲少年車手遭虐死棄屍 9人移審收押1人交保 15:192023/10/12 社會 貨櫃車躲限高緊急煞車 板橋新興橋下翻覆油料洩一地 11:222023/10/12 社會 鐵工兼差換穿「西裝」慘淪詐欺車手 懊惱沒賺到一毛錢 10:482023/10/12 社會 光陽39800奇襲 同業慌了！機車市占陷大亂鬥 15:332023/10/12 生活 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里 09:392023/10/12 社會 竹縣住宅大樓中位價1700萬 信義房屋：六都總價千萬已成常態 14:262023/10/12 財經 《國際產業》3.5萬美元起跳 起亞推3款新EV 16:192023/10/12 財經 國產首台！納智捷電動車n7正式亮相 入手價99.9萬 11:082023/10/12 財經 潘若迪嗨跳「機車舞」爆紅 網觀看人次破800萬！募集全台跳起來 11:512023/10/12 娛樂 機車族注意！ 台南「這2路段」取消兩段式左轉 28日起試辦半年 17:142023/10/12 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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