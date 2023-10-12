新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面）
新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面）
新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面）
新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。（翻攝畫面）

今（12）日下午16時許，新北市新莊區環漢路三段200號之1前發生一起車禍，現場現場為貨車、轎車、機車三車車禍，一輛小貨車側翻，共有4名（3男1女）傷者，其中1名50歲男性OHCA。警方獲報到場，調閱相關監視器畫面以釐清車禍發生原因及肇責。

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