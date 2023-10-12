楊謹華（左）、狄志杰出席開鏡儀式。（晴天影像提供）

楊謹華被故事的母女情吸引，上有對母親的壓力，下為個性迥異正值青春期的雙胞胎女兒煩惱。（晴天影像提供）

楊謹華新戲《看看你有多愛我》正式開拍，挑戰詮釋網紅單親媽媽，獨自撫養一對正值高中叛逆期的異卵雙胞胎女兒林思廷、詹子萱，三人初合作就話匣子大開，出遊把酒談心到凌晨四點。提到接演原因，楊謹華表示，是被故事的母女情吸引，角色有本身對母親無解的壓力，又有一對青春期雙胞胎女兒，同時又希望能為自己的人生想出路，夾雜在複雜難題跟情緒中，「讓我意識到該來好好面對母女這個課題了！」

異卵雙胞胎姊妹由憑《超感應學園》入圍金鐘新人的林思廷，以及在電影《罪後真相》中展露頭角的詹子萱飾演。姊姊凱希長大後叛逆有個性，林思廷坦言：「有別於過往詮釋的角色都比較活潑外向，凱希的個性跟私下的我很像，彷彿回到高中與剛出道時期的自己。」妹妹莉莉則相對內向敏感，詹子萱在開拍前幫莉莉寫了人物小傳，「成長過程中時常被拿來和姊姊比較、被忽略，卻同時渴望被愛，她習慣把糟糕的感受默默地吞下去，卻依然深愛著她的家人，複雜的心境寫到自己都覺得滿心酸的。」

為了增進母女關係，楊謹華主動向劇組提出希望能在開拍前有一趟母女間的小旅行，「我們從下午五點開始採買食材、做菜、一路吃飯聊天到凌晨，無冷場的談話，彷彿很像是認識許久的姐妹。」林思廷說，「本來以為會很緊張，看到謹華姐之後反而很放鬆，她有一種令人安心的能力。」詹子萱更大方示愛：「我覺得我好愛媽媽喔，在她身旁就莫名地有一種安全感，什麼都能聊，誰能不愛她！」楊謹華則表示：「姊姊的真實性格比較嚴謹，妹妹比較天真可愛，她們都是非常用功的好演員，很榮幸能跟努力的演員一起拍戲，真的很幸福。」

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