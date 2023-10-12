以色列封鎖並轟炸加薩走廊，報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲。土耳其總統艾爾段今天表示，以方不成比例的回應形同「大屠殺」。但他重申土耳其願為雙方進行調解。

一名官方消息人士今天告訴法新社，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已經展開與哈瑪斯（Hamas）的談判進程，尋求釋放被綁架的以色列人質。

哈瑪斯在突襲行動中擄走數十名以色列人質，民營電視頻道土耳其新聞網（Haberturk）報導，安卡拉當局介入就此進行磋商。這名消息人士證實報導內容說：「他們正在談判，以確保人質獲釋。」

路透社報導，安卡拉本週提出為以巴進行調解後，艾爾段及土耳其外長與區域大國、西方國家對口官員通話。不過，以色列駐土耳其大使8日表示，談論調解為時過早。

土耳其向來支持巴勒斯坦人，並且允許哈瑪斯成員在境內活動，同時也支持兩國方案。

與歐洲聯盟和美國不同，土耳其不把哈瑪斯當作恐怖組織。土國和以色列充滿火藥味多年之後，近年來一直在努力修補關係。

艾爾段今天批評以色列對加薩走廊的攻擊「不成比例」、「毫無任何道德基礎」。他呼籲全世界不要「盲目」選邊站，並警告根本問題不解決，將會導致更暴力的新衝突。

據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段今晚與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）、阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）談話。

報導引述艾爾段的話指出，為了土耳其，「我們準備竭盡全力」，包括進行調解與「公平仲裁」，以迅速終結這場衝突。