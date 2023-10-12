台東「富岡地質公園」因地質構造變動，海浪長年累月的侵蝕沖刷，擁有各種景象綺麗的奇岩怪石。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

為推廣地質公園的環境教育，台東縣政府預計辦理4場次導覽，申請期限即日起至12／10止。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣是全台唯一同時具有2處地質公園的縣市，包含「利吉惡地地質公園」及「東部海岸富岡地質公園」，為推廣地質公園的環境教育，台東縣政府預計辦理4場次導覽，由社區達人帶路，體驗地質碰撞帶下產生的自然與文化多樣性，申請期限即日起至12／10止。

台東縣政府表示，「利吉惡地地質公園」具有菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓留下來的重要證據－利吉層（利吉混同層），尤以卑南鄉利吉村及富源村內的惡地地形景觀保存最為完整。

另一處「富岡地質公園」位於富岡漁港北側，「小野柳遊憩區」即位於該地質公園的核心區域，地層屬富崗砂岩或利吉混同層中的砂岩段，因地質構造變動，海浪長年累月的侵蝕沖刷，擁有各種景象綺麗的奇岩怪石，包含大眼蛙、龜陣岩等造型奇特的特殊地質頗具特色及趣味。

縣府指出，此次委由台東縣地質公園協會設計推出的地質公園環境教育，涵蓋2個地質公園3個社區，以地質公園的自然與人文特色為主題，通過解說員認證的社區達人指導帶路，體驗地質碰撞帶下產生的自然與文化多樣性。

利吉社區和富源社區皆以利吉惡地與多元文化構成的自然人文景觀為特色，除了可踏入惡地外，另有豐富的生態資源以及友善農業的採果體驗，觀賞壯闊的富源大峽谷。此外，富源生態步道曾有保育類的長鬃山羊與鳳頭蒼鷹出沒。

台東縣農業處長許家豪進一步說明，活動開放公教團體報名，提供學生對土地認識、關懷土地的重要過程，是環境教育的最好機會，希望同學、教師、社會大眾在課程中，對台灣地景有更深的認識。行程內容詳見：https://reurl.cc/7M0GAl 。