近日在網路上公布的一段影片畫面顯示出，烏克蘭的Mi-24「雌鹿」直升機使用美國祖尼（Zuni）127毫米空對地火箭，朝向俄軍據點發射祖尼火箭炸射，發射裝置正是Mi-24發射架上固定的4具LAU-10火箭發射器，可見美系、俄系裝備介面只要有心，都能跨越。

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）12日報導，從影片中可以推斷出，每枚火箭都裝有4.3公斤的高爆破片彈頭M.24。LAU-10發射器非常多用途只要它們裝有適當的固定設備，就可以結合在直升機和戰機上。根據2023年1月的援助數據，美國已向烏克蘭轉交了近4000枚這些火箭彈。

除了直升機外，祖尼火箭彈還出現在烏克蘭空軍的Su-25對地攻擊機的武器庫中，使其成為對抗俄羅斯軍隊據點的有力武器。與類似定位的武器相比，祖尼對手是蘇聯的122毫米無導引火箭S-13。然而，祖尼的射程明顯超越了S-13，以公開數據來看射程足足多了5公里。

這種武器不僅美軍在使用，還有法國空軍、巴基斯坦空軍使用，可以攜帶多種彈頭類型，通常從可容納4枚火箭的LAU-10火箭發射器發射，自1957年問世以來已經服役超過66年了，而優秀的設計也成為響尾蛇空對空飛彈（AIM-9 Sidewinder）的結構基礎。