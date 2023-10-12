許蓁蓁、李睿紳、丁力騏與華千涵泡在泳池拍攝現世報劇情。（三立提供）

三立《天道》最新劇情，飾演反派的許蓁蓁跟李睿紳姦情曝光，迎來現世報，被丟進泳池，展開一波惡人遭修理的爽劇情。許蓁蓁近來劇情都很消耗體力，前一天才被狠賞巴掌，隔天又要被丟進水池，笑說自己像一具浮屍。

《天道》日前拍攝一場四位反派許蓁蓁、李睿紳、丁力騏與華千涵四人面臨現世報，終於慘遭修理，被拋進泳池，爽度100％，製作單位表示原本還想放食人魚到泳池，因為擔心演員的安全而作罷。許蓁蓁前一天也是拍被報復的劇情，被打巴掌，臉還被埋進奶油蛋糕中，回去洗了好久，所以隔天拍攝被丟進游泳池的戲，她笑說自己完全是沒有靈魂的人，因為只睡兩小時，就像一具浮屍，完全消耗光體力。

許蓁蓁是第一次演出壞人，沒想到竟會這麼落魄，「賞巴掌戲我都還可以忍，像最近掉進溪裡又被摔進泳池我都比較怕，因為不會游泳怕水，又不會憋氣。」她緊張就一直在水裡抓華千涵的腿，指甲都掐緊緊，華千涵只能大叫，也滿符合劇情，苦哈哈說：「她指甲真的很長。」

李睿紳的角色十足是陳世美翻版，面對報應，他經驗不少，最慘的一次他要窩在窄小的橡皮艇裡，一爬起就會被消防灑水車用強力水柱狂沖，爬起來，又被沖下去，「最重要是要演出被凍死的感覺，橡皮艇裡面放滿冰塊，為了不讓冰溶化，加了很多鹽巴，真是超冷！」

華千涵笑說他與許蓁蓁互鬥一開始比較亂打，現在已經有完整的SOP了，兩人都會先套好招，越打默契越來越好，每次拍兩位女人打戲，現場工作人員都好開心，像之前拍頭埋在蛋糕中，她們還想說起來時嘴中要步要含一顆櫻桃，兩人身上都已經有好多瘀青，真是非常辛苦，有時拍哭戲，但觀眾就會覺得說妳哭屁啊，所以反派很累，連哭得要很合理，而不是讓人家覺得妳哭什麼哭。