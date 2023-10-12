金馬獎影后陳淑芳聯合酒匯國際董事長林陽晉、埔墘行董事長陳瑞柑、新店李國際董事長王阿寶及林秀美女士，共同捐贈新北市消防局及警察局自動體外心臟電擊器（AED）電擊片400組，價值達100餘萬元。新北市政府今（12）日舉行捐贈典禮，由祕書長邱敬斌受贈並回贈感謝狀。

林陽晉同時也是樂心關懷協會理事長，長期參與熱心公益活動，個人捐贈如2013年捐贈新北市政府1輛復康巴士，2019年捐贈5台履帶式爬梯機及今年與金馬影后陳淑芳共同捐贈5台履帶式爬梯機，另外，樂心關懷協會連續8年捐贈鞋品兌換券達7000多雙給弱勢家庭學童。此次再度與陳淑芳及3名友人，共同捐贈新北市AED電擊片，希望為新北市到院前緊急救護資源盡心力。

邱敬斌表示，新北市政府為提升OHCA患者的存活率做了相當多的努力，但政府資源有限，民力無窮，打造幸福城市除了公部門的努力付出，同時也期望透過此次捐贈活動，達到「拋磚引玉」效果，共同增進新北市民的福祉，一同守護我們的家園。