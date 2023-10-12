為鼓勵更多長輩走出家門，台中市政府每月提供1000元敬老愛心卡點數補貼交通、醫療費用，但市議員林祈烽說，有計程車運將對持愛心卡的長輩態度不佳、應該改善；而針對愛心卡補貼搭計程車每趟85點，藍綠議員皆認為不夠，要求提高至100點。市長盧秀燕說，台中市補助已是六都最高，必須視財政情況決定。

台中市敬老愛心卡發卡數已突破62萬5000多張，較2021年50萬張、去年58萬張逐年增加，林祈烽指出，愛心卡每年預算未隨著發卡數增加而提高，且愛心卡使用範圍逐漸擴大，這樣的預算編列相當不合理。

林祈烽說，他接獲民眾反映，許多長輩持愛心卡搭計程車卻遭到駕駛刁難，甚至有運將對長輩說「載到你們這種老人，還用愛心卡，浪費我的時間」，且越來越多拒載的情況，實在惡劣。交通局長葉昭甫表示，多數計程車駕駛較希望拿到現金，但用愛心卡要等撥款、期程約2周，未來將研議加速撥款程序。

目前台中市敬老愛心卡可搭乘台鐵、捷運及公車、計程車、國道客運，並可補貼診所醫療掛號費及國民運動中心，每月1000元點數且計程車補貼每趟僅85點，藍綠都認為太少，民進黨議員陳淑華、江肇國說，敬老愛心卡應擴充服務、增加補助，現有補助搭計程車85點仍不夠，建議市府提高愛心卡補助額度。

國民黨議員張廖乃綸、黃馨慧、劉士州則指出，物價持續飆漲，敬老愛心卡的補助額度仍未調整，考量其主要目的是鼓勵長輩多出門，建議應減輕交通負擔，希望在市府財政情況允許嚇，提高補助，讓長輩更感到市府的貼心。

盧秀燕表示，若財政情況允許，當然希望能調整社會福利，但市府必須回歸到務實的財政面，現在台中市對老弱婦孺的補助已是六都最高，未來若市府財政更寬裕將會考慮提高補助。