陸批蔡總統國慶演說 陸委會：大陸單方改變兩岸現狀

蔡英文總統10日發表任內最後一次雙十國慶演講，國台辦則批評民進黨長期拒不承認一個中國與「九二共識」，想玩兩面手法「和平分裂」是痴心妄想。陸委會今日表示，蔡英文總統執政以來，政府始終信守承諾、維持兩岸現狀，反而是中共圖謀單方改變兩岸現狀，呼籲大陸與我方透過溝通對話解決兩岸分歧。

陸委會今日下午發布新聞稿「嚴正駁斥中共對蔡總統國慶演說的歪曲說法」。陸委會表示，蔡英文總統執政近八年來，政府始終信守承諾、維持兩岸現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服。面對中共對台綜合性施壓，我們自信沉穩，致力穩定兩岸情勢，廣為台灣民意及國際社會肯定。

陸委會指出，中共持續加大對台軍事恫嚇、經濟脅迫，企圖施壓台灣接受中共以「一中原則」為前提的「九二共識」，政府和台灣人民絕不會接受此一矮化我國國家主權的無理主張。

陸委會強調，中共圖謀單方改變兩岸現狀，及威脅區域安全的挑釁行徑，已引發國際社會高度反感，更坐實了北京當局才是破壞台海和平的「麻煩製造者」。

陸委會最後說，和平是兩岸唯一的選項，維持現狀是各方最大公約數。陸委會再一次呼籲中共正視台灣民意共識，理性思考蔡總統提出發展兩岸互動基礎與和平共存之道的善意主張，與我方透過溝通對話解決兩岸分歧，勇於承擔維護台海和平的歷史責任。

此前，蔡英文總統於國慶演講中強調，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方最大公約數，並表示台灣願以民意共識為基礎、以對等尊嚴為前提、以民主對話為程序、以維持現狀為核心，與北京發展雙方都可接受的互動基礎及和平共存之道。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華11日回應，民進黨長期拒不承認一個中國與「九二共識」，想玩兩面手法「和平分裂」是痴心妄想。但他也強調，只要民進黨改變台獨立場，兩岸交往、對話的大門是敞開的。