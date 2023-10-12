上個月底，小行星探測器歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）通過地球之際，將裝有小行星貝努（Bennu）岩石和塵埃的密封艙，送回美國猶他州沙漠，任務圓滿完成。航太總署(NASA)在美東時間10月11日正式發表了小行星樣本的初步調查，確定小行星含有豐富的碳化合物與水份，這些都是地球的重要材料，也就證實了天文學家多年來提出的地球起源假說。

太空網(Space.com)報導，NASA局長尼爾森(Bill Nelson)的聲明表示： 「這批樣本是有史以來，最大的富含碳化合物的小行星樣本，對於科學家研究我們地球的發展過程與生命起源，是最重要的材料。 」

他補充說：「NASA的主要任務，就是為了回答那個永恆的問題：我們是誰?我們來自哪裡? 歐塞瑞斯號同樣執行兩項任務，首先是我們對於可能威脅地球的小行星的了解，同時也讓我們知道這一類小行星的成份。」

貝努是「阿波羅族小行星」，這一族小行星的軌道很大程度與地球軌道重疊，有可能遭遇碰撞，雖然貝努很小，直徑只有500公尺，相當於紐約帝國大廈的高度，但是萬一與地球有個不期而遇，也是相當恐怖的災難。

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm — NASA (@NASA) October 11, 2023

歐塞瑞斯號於2016年9月發射，於2018 年 12月抵達貝努。隨後22個月裡，探測器一直在軌道上研究這塊太空岩石，並尋找合適的辦法採集樣本。採樣任務於2020年10月進行，期間還有一些出乎意料的波折，貝努的表面出乎意料地多坑洞，歐塞瑞斯號深深地陷入其中，造成收集的岩石和砂礫過多，甚至蓋子都關不起來，以至一些樣本灑到太空以後才得以關閉。探測器 2021 年 5 月飛往地球。

NASA將在未來幾個月和幾年內，將部分貝努樣本分發給世界各地的研究人員，大家一起進行詳細研究。

任務小組成員說，貝努是我們太陽系行星形成之後的剩餘材料，因此這些岩石可能都遺留著星際物質最古老的模樣。地球的生命都是碳水化合物，這些龐大的物質，很可能就來自小行星。原本這只是假說，而貝努樣本證實上這件事。

順便說一句，歐塞瑞斯號的旅程還沒結束。儘管已送回了科學家所要的包裹，但是探測器仍繼續航行，飛向另一顆名為阿波菲斯(Apophis)的小行星，預計2029 年抵達。