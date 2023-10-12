長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮航空自2015年開闢休士頓直飛台北航線，天天直飛休士頓，提供每周7班的便捷服務，為往返休士頓以及美國西南部的旅客提供最舒適的飛行體驗，期待與火箭隊合作後，球迷們可透過長榮航空綿密的飛航網絡，經由台北轉機前往亞洲各大城市，共創雙贏局面。

休士頓火箭隊商業運營總裁Gretchen Sheirr表示，長榮航空致力於提供旅客卓越的飛行體驗，與休士頓火箭隊始終將球迷擺在優先順位的初心不謀而合，因此非常期待此次與長榮航空的合作，同時更希望世界各地的球迷，能透過長榮航空每日飛航休士頓的航班，體驗五星級的空中服務，並親自前往球場為火箭隊加油。

長榮航空耕耘北美市場超過30年，優質的服務品質讓近年轉機旅客更是大幅提升，其中以菲裔旅客成長快速，躍升為北美航線轉機旅客的第1名。長榮航空積極佈局全球航網，此次成為休士頓火箭隊官方合作夥伴，以旅遊結合運動行銷方式，開拓當地市場；為慶祝雙方結盟，長榮航空特別於10月25日全新賽季開打當晚，準備「航班限定驚喜好禮」，致贈搭乘BR51休士頓至台北的旅客，每人一件火箭隊與長榮航空聯名T-shirt，並在劃位櫃檯、貴賓室及登機門準備火箭隊吉祥物-「火箭熊」拍照看板，旅客只要拍照打卡還可獲得多項長榮航空Logo禮品，此外在11月1日長榮航空也特別冠名贊助火箭隊年度活動「菲律賓之夜」，除了邀請當地企業用戶、旅遊同業參與，也希望吸引當地熱愛體育活動的民眾共襄盛舉，共同推廣健康的運動風氣。