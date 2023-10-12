有關新北市林口區立游泳池空間活化議題，新北市議員李宇翔今（12）日在議會持續質詢財政局長陳榮貴並要求提供相關資料，但因陳答詢稱沒有公文及會議紀錄，引發在場眾多議員不滿，批評財政局長久以來在面對議員索資的問題，並建議建立電子公文交換系統或如台北市的索資系統。

李宇翔昨質詢時表示，議長蔣根煌5日裁示財政局須於隔日提供林口區立游泳池空間活化相關資料，但到今天才收到，而且只有一紙公文，但僅說明當時林口區公所讓財政局評估，洽請提報需求機關確認是否符合設置條件，但因評估變更用途的經費成本過高，未符效益不予設置，卻沒有該案的任何相關會勘或會議紀錄，讓李宇翔當場痛批：「很離譜！」財政局竟還聲稱，市府針對閒置機關活化都有SOP、經過各種審議。

陳榮貴當下回應，「回覆的程序就是市府內部的SOP作業程序。」李宇翔聽完後直言，如果回答錯誤大可認錯道歉，但陳榮貴強調沒有任何錯誤，所有行政作業程序都是遵照這樣的方式處理，並解釋針對閒置空間釋出，財政局會上網公告，有需求的局處會派員前往勘查，如此作法比起公文往返更能提高行政效率。

針對陳榮貴答詢的過程，陳啟能表示「聽不下去！」質疑整個市府的財產、閒置空間那麼多，如果要調配竟然連一張公文、一個協調會都沒有？原住民議員馬見也說「連我要資料也都不給！」林銘仁則認為陳榮貴在面對質詢時，常常「問東卻聽到西」。

黃淑君也痛批，陳榮貴的回答非常反覆又不具專業性也沒有提供精準數據，因此要求他針對新北市府公有非公用閒置場域；馬見提議建置電子公文交換系統或比照台北市的索資系統，更反諷地說：「我們原住民不砍樹了，結果印那麼多紙給我們！」

戴瑋姍質疑調閱公文程序以及時間，若調不到資料要如何監督市府？顏蔚慈則是痛批，會勘沒有公文也會議紀錄，「不要再把民意代表當白癡！」陳世軒認為索資系統只是工具，市府的開放態度才是重點；周勝考也感嘆，市府螺絲有點鬆了。