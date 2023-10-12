新竹市富禮國中射箭場館工程，於111年10月開始招標，發包經6次流標、2次檢討。市長高虹安上任後，與市府團隊考慮當前營建市場物價水準，調整編列合理經費預算，全面重新檢討預算書圖、積極邀標等，經各方努力後，工程於今年9月7日順利決標，今(12)日動土開工。市長高虹安、教育處長陳木金、工務處長曾嘉文、陳啟源議員、李國璋議員、林慈愛議員、吳旭豐議員、宋品瑩議員、廖子齊議員等人，共同為工程持鏟動土並祝禱工程順利，場館預計113年12月落成啟用，將為竹市射箭運動灌注全新能量。

市長高虹安帶領眾人焚香祝禱工程順利(圖/新竹市政府提供)

高市長表示，今天是各位關心富禮國中射箭場的人放下心中大石頭的一天，還記得3月時和我們市議會議員夥伴們、建築師團隊，共同來到富禮國中視察，希望能夠盡快把這個非常棒工程來完成，雖然遇到經費、招標上的困難，很謝謝建築律所團隊、營造廠商在流標檢討的會議上，都給了市府很多好的建議，讓富禮國中射箭場館能順利開工。

高市長說明，專業的射箭場館，不像普通的基礎建設、公共建設，所以在這個工程花費各界許多的心力與努力，才有辦法實踐，富禮國中射箭場館預計明年12月完工，讓孩子們有更好的場地可以來訓練使用，尤其富禮的射箭隊人數越來越多，而現任富禮國中的射箭教練林詩嘉，是2016里約奧運女子射箭銅牌得主，自民國93年成隊起，不斷紮實功力、深厚戰力，在射箭隊即將邁入20年的此刻，新的射箭館場正是送給射箭選手們最好的禮物。期盼在富禮世界級校友譚雅婷、郭紫穎之後，能有更多的射箭小將齊聚竹市，一同努力射進國際賽事，為台灣爭光。

建築師講解富禮國中射箭場館工程規劃(圖/新竹市政府提供)

富禮射箭隊隊員目前就讀清華大學運動科學系的大三學生杜詩葦開心的表示，已在這場館學習射箭邁入第九年，非常感謝所有支持射箭的朋友們，也期待射箭場館工程竣工後，提供給各位學弟妹更專業優質的訓練場地。

教育處表示，富禮國中射箭場館增建工程，由中央與市府共同投入經費7,800萬元，為符合射箭三級訓練及賽事進行，學校、市府與設計團隊經歷多次調整，今年3月中，高市長也曾視察富禮國中射箭館增建工程，並邀請市議會議員到校指導、協助，務求將原有的射箭館宿舍區域一併整體改善，要給努力不懈、積極奮鬥的射箭小將們最佳的學習訓練環境。

教育處長陳木金表示，市府持續強化深耕體育推廣，發展多元運動培訓，鏈結市內中小學及清華大學之四級訓練，是竹市體育教育與運動推展的方向，也感謝體育署、清大與各界給予支持幫助，讓富禮國中能持續發展射箭運動，也提升竹市學校射箭選手培訓成效，促進射箭競賽及體育教育蓬勃發展，帶給竹市孩子多元成長的園地，實踐新竹好學精神。

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