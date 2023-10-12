因「假共諜」案受牽連的大陸創新投資公司主席向心、龔青夫婦，涉共諜案與涉犯洗錢罪分別獲不起訴確定及無罪確定。陸委會今日表示，若向心夫婦未來欲提出申訴，將會同海基會針對其需求作協助。

陸委會副主委詹志宏今日主持例行記者會時表示，政府注意到向心夫婦在離開台灣之前，有透過律師發出公開聲明，對於律師、法院及媒體、醫生的照顧，以及一些朋友都表示感謝，沒有一句的怨言。

向心夫婦在台被境管超過1420多天，詹志宏指出，如果將來他們有任何的申訴，應該要向司法部門提出，並由司法部門受理，如果有任何需要協助的地方，陸委會會再會同海基會等單位，針對他們提出的需求來做協助。

影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的大陸創新投資公司主席向心、龔青夫婦，繼台灣高檢署駁回再議，向心夫婦涉共諜案獲不起訴確定後，2人另被控涉犯洗錢罪部分，台灣高等法院上月判決2人無罪。

檢方受限《刑事妥速審判法》嚴格的上訴第三審規定，未在11日上訴期限屆滿前提起上訴，向心、龔青夫婦2人因此獲判無罪確定。在被境管超過1420多天後，終於可以回家，2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅，也將「解凍」歸還。

高院上月判2人無罪後，同時裁定繼續限制出境、出海8月；2人無罪確定後，依法可聲請解除境管離台，返回香港。