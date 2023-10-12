以為擁有幸福美滿的家庭，沒想到真相複雜且充滿謊言。中國有一名20多歲女子，長大過程中常被說「長得不像爸媽」，讓她十分在意，直到後來驗DNA，才解開自己的身世之謎。

據《docnhanh》報導，這名女子出生在一個富裕的家庭，和家人的感情很要好，但從小到大，鄰居和朋友都說她長得不像爸媽，還有人開玩笑「妳是撿來的」，每次詢問爸媽，爸媽也只是要她不要想太多，強調她就是他們的孩子。

然而，「長得不像爸媽」這句話讓女子耿耿於懷，也是她從高中就決定出國留學的原因，某天她偷偷回家探望家人，卻看到一個和她長相神似的女人，坐在客廳和爸媽說話，這個女人是媽媽的妹妹，也就是她的阿姨，家人很少提起，她只知道阿姨在很遠的地方工作，定居在國外，因為爺爺奶奶都不在人世，因此很少回來。

對於這名阿姨，女子原本沒有太在意，但如今看到對方的長相，讓她震驚不已，思考了好幾天後，決定去做DNA鑑定，結果顯示她和爸媽沒有血緣關係。當下她立刻回家和爸媽對質，只得到嘆息和道歉，沒有多做解釋，於是她直接去找叔叔，問出了更令人驚訝的真相。

女子做DNA鑑定，結果顯示和爸媽沒有血緣關係。（示意圖／翻攝自photoAC）

原來，女子是阿姨和叔叔的女兒，以前因為激烈的矛盾分開，當時意外懷孕，卻無法和舊愛復合，所以一直保守這個秘密，等孩子生下後，就交給阿姨的姊姊撫養，也就是現在的媽媽。

後來，女子現任的爸媽相識並戀愛，婚禮那天叔叔得知自己有1個女兒，提出要帶孩子回家的要求，但女子的現任爸媽拒絕，並要求撫養和照顧，因為叔叔已經有結婚，並育有1個女兒。若不是偶然，說不定女子爸媽會把這個秘密帶進棺材。

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