侯友宜回防祖居地六腳鄉，激喊「團結全壘打，出平民總統」。（廖素慧攝）

侯友宜回防祖居地六腳鄉，民眾爭相與他握手。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天下午回防祖居地嘉義縣六腳鄉參拜鳳山宮，他說，父祖輩都是六腳鄉人，父親拿50元給他到北部打拚，他拚到當警政署長、第1名市長、現在拚選總統，拜託鄉親支持「平民總統從六腳鄉開始」，受到鄉親熱情歡呼「凍蒜」。

侯友宜說，父母親都是六腳鄉人，祖先也是六腳鄉人，六腳鄉地方小卻地靈人傑，出了他和陳國恩兩個警政署長，他是鄉下子弟，隻身北上打拚，要為家鄉、為台灣奉獻，「平民總統從六腳鄉開始」，六腳出總統是家己人的驕傲。

侯友宜說，我出來選舉是想為台灣做事，61歲第一次選舉，選上新北市長，且連5年施政滿意度民調都拿第1名，去年連任還破紀錄，贏對手46萬票，六腳鄉要發展就需要團結挺自己人

，台灣更需要團結。

侯友宜說，他謹記父親說的「給你50元要靠自己打拚，我們沒有背景關係」，所以他以「用生命顧台灣的理念」打拚，惦惦做事、實實做事，好好做事，做到第一名市長，這就是六腳人的個性。

侯友宜說，出外人打拚做代誌的侯友宜需要家鄉的支持，團結從故鄉開始，故鄉全壘打，侯友宜一定為家鄉打拚，為台灣打拚，六腳人要做給全台看，挺出一個沒背景的平民總統。

前六腳鄉代表會主席黃明世高喊，六腳鄉是綠大於藍，且綠到出汁，藍綠3比7，這次侯友宜選總統，六腳鄉要團結挺家己人啦！