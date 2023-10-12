國立中興大學今年增設「臨床醫學」及「臨床護理」研究所，2所各開放6個甄試入學名額，招收類別包括一般及在職碩士，報名自即日起至10月17日下午5時止。（興大提供／張妍溱台中傳真）

國立中興大學今年獲得教育部同意，增設「臨床醫學」及「臨床護理」研究所，2所各開放6個甄試入學名額，招收類別包括一般及在職碩士，報名自即日起至10月17日下午5時止，興大指出，校方與中部重要醫學中心及醫療體系簽訂教學合作協議，為教學合作醫院，專職培育偏鄉醫療及長照醫事人才。

中興大學表示，為強化共享中部醫藥與醫療資源及充實臨床醫學研究實務經驗，校方與彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系等中部重要醫學中心及醫療體系簽訂教學合作協議，為興大教學合作醫院，並於2022年新設學士後醫學系及醫學院，是中部唯一設有醫學院的國立大學。

中興大學指出，「臨床醫學研究所」及「臨床護理研究所」學生，主要依據臨床個案之健康議題，經由評估、分析、整合、詮釋，得出相關理論及臨床實務照護策略，撰寫非一般學術型之「專業實務型碩士論文」，並通過衛福部專科護理師考試，以成為進階臨床護理專家。

中興大學指出，興大長期在「頂尖學術指標查詢（Essential Science Indicators ESI）資料庫中的臨床醫學領域，所發表之論文被引用率為前1％，顯示興大於醫學領域已厚植實力；國立中興大學於2022年已成立醫學院學士後醫學系，未來臨床醫學、護理研究所將持續招生。

中興大學「臨床醫學研究所」與「臨床護理研究所」，2所各開放6個甄試入學名額，招收類別為一般及在職碩士，甄試報名自即日起至2023年10月17日下午5時止，可上中興大學網頁報名，預計112年11月4、5日舉行面試。