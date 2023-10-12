玩美美妍會館原在雙北有多間分店，因疫情陸續倒閉，現僅剩下雙和會館仍在營業，百位消費者買完課程後「永遠預約不到」，直呼根本是詐騙。

新北市消費者保護官唯恐消費者權益再受害，昨（11）日下午派員前往目前未登記停止營業稽查的雙和館稽查，業者喊冤是因其他分店顧客全部匯集到這，消化不完才會預約全滿，並非惡意詐騙。

玩美美妍會館原本有台北忠孝會館、新北永和會館、板橋會館與雙和會館等分店，因為疫情影響陸續倒閉，店家將其他會館已購買課的顧客全轉到剩下唯一一間仍在經營的雙和會館。

「根本是詐騙，永遠預約不到！」在分店倒閉前購買課程的顧客說，原本店家拍胸脯保證分店關門了會轉移到其仍在經營的分店，也可以選擇不續做退款，但要預約課程卻永遠都客滿，至於退費也是簽完退費單後就沒有下文。

記者實際走訪玩美美妍會館雙和會館，目前仍在營業中，但櫃檯常常不在，大門須從內部按按鈕後才開，櫃檯告訴記者「什麼都不方便透露」，當地警方則說，有聽說這間店有很多消費糾紛，但詳細情況不甚了解，「民眾若有報警，我們就受理報案」。

新北消保官說，統計發現這間美容會館今年幾乎每個月都有一件協調未到亦未提出說明的狀況，為保護消費者權益便派了消保官到場了解。

經消保官訪查後，發現該間會館仍在營業，11日有3人上班，沒有看到負責人。

消保官訪查時，上班的員工說，負責人之前有很多間分店，因疫情影響，現在只剩下雙和店仍在營業，消費者之前若在其他分店購買課程也只能來雙和店，其他分店將客人轉過來，才會導致人數爆滿、出現預約不到的情況，協商也是因人手不足才未出席，並非惡意詐騙。

消保官亦當場告知雙和會館關於美容定型化契約今年7月1日上路的新規範，要求店家務必遵守，同時也提醒消費者進行美容消費時，務必注意是否簽約、店家是否合乎相關規範。