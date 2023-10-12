許多志願役軍人退役後仍會收到教召通知。一位退役職軍近日收到召集令，由於過去多次被教召，讓他直呼拜託別再找他回營，因為裡面學到的東西最後都用不到實務上。不過許多網友發現，該名職軍提到「哥我從退伍到現在5年被應召3次」，忍不住歪樓笑說，「應召是進軍營賣屁股嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「哥我從退伍到現在5年被應召3次」，其中有2次最後不用回營，希望這次也可以不用回去。原PO指出，他很感謝國軍的愛戴，其實他很討厭軍人，但他對於過去加入國軍當志願役也不後悔，因為已經達成當初的目的，最後原PO感嘆，「當兵什麼的，最後還不是用不到實務上嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「應召？請問是回營賣屁股嗎？」、「原來是去應召去了」、「我可沒應召過」、「應召好像怪怪的…」、「應召是進軍營賣屁股嗎？」、「被應召3次？這啥特殊部門？」、「軍妓？放屁有聲音嗎？」、「你如果應召的話我得報警了」、「我就想問…屁股痛不痛」。

另外也有人分享被教召經驗，「我也是被教召3次，5天、7天、11天都有」、「教召我超愛的，可以遠離公司，公司一定要給公假也不能扣薪！然後在裡面爽個幾天還有錢能領」、「你這只是點召而已，我之前剛退伍3年就被教召兩次，一次都5天，你比我好太多了」。