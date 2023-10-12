警方將23歲阮姓越南女子送移民署收容。（圖／警方提供）

警方將小姐移送移民署收容。（圖／警方提供）

警方將小姐移送移民署收容。（圖／警方提供）

萬華警方11日攻堅艷名遠播的鑽石大樓，逮捕綽號「阿足」的主嫌陳明傑，並查獲31名越、印、台籍應召女子，其中23歲阮姓越南女子面貌姣好，神似港星李若彤，因面貌姣好，被陳看中當做女友，不用再接客，警方還查出阮女為了男友，多次前往中南部「徵才」，陸續介紹10名逃逸越女加入應召站。

警方將小姐移送移民署收容。（圖／警方提供）

警方將主嫌陳明傑移送偵辦。（圖／警方提供）

警方指出，43歲男子陳明傑為華西街幫「東三會」會長，還自稱是大安庄角頭大哥的乾兒子，2018年時曾前往大安區強索土方工程，被警方依組織犯罪搜報。

陳後來轉至鑽石大樓經營應召站，陸續又與竹聯虎堂、明仁會新店分會等幫派，為情色利益發生多次衝突，經連月追查，11日會同刑事局、移民署、憲兵隊等近百警力，將大樓層層封鎖、查抄，逮捕陳在內的8名應召站成員、31名賣淫女子（26名越南籍、1名印尼籍、4名台籍）以及5名嫖客。

警方昨天攻堅時，陳跟阮正在某房間休息，聽到破門聲後，陳試圖帶著阮女逃跑，但仍被優勢警力制伏，據指出，陳的阮姓女友5年多前來台幫傭，期滿後逃逸，2年多前在友人介紹下來到鑽石大樓賣淫，她的五官深邃面容姣好，頗似港星「小龍女」李若彤，因此生意十分興隆，成為大樓內的紅牌，後來連阿足也對她傾心，直接要她當自己女友，不要再接客，甚至還要她幫忙管理旗下小姐。

阮女也對陳十分忠誠，曾多次南下，到處找尋逃逸的越南女移工，遊說他們到陳的旗下工作，11日被逮的27人中，就有10人是透過阮介紹、牽線而來，警方調查這批應召女子按姿色每次收費1500至2000元不等，陳則從中抽取500元左右的仲介費，每月不法獲利超過50萬元，警方偵訊後，依組織犯罪、妨害風化等罪將人送辦。