桃園市楊梅一號社宅歷經展延半年工期已完工，將驗收至年底，共提供216戶，11月1至20日開放民眾申請，地方預估此社宅區位優「非常搶手」，桃園市社會住宅服務中心根據過去民眾申請經驗預估將有800多戶前來申請，並預計明年1月中旬抽籤、4月正式入住起租。

楊梅一號社宅位於楊梅埔心地區，金龍二路與中興路交叉口，鄰近火車站、快速道路、交流道等，周邊也有學校與公園，且離工業區不遠，近年吸引許多民眾移入，就業或交通都利多。楊梅一號社宅提供17坪的一房型共72戶、31坪的二房型共88戶、43坪的三房型共56戶，承租類別分政策戶與一般戶，共216戶。

桃園市社會住宅服務中心執行長彭程指出，楊梅一號將於11月1至20日開放申請，申請方式包含現場臨櫃及網路申請，預計明年1月中旬抽籤；完成抽籤後於2周內辦理看屋作業，約1月底看屋、2月初開放選屋，簽約時程則規畫於明年3月18至20日，民眾最快4月1日入住起租。

地方預估，楊梅一號社宅區位佳，將吸引大批民眾申請相當熱門。彭程表示，依近期蘆竹一號、平鎮一號社宅狀況推估，申請戶數大約是提供戶數的4倍，由於楊梅一號是楊梅第一處社會住宅，當地居民對於社宅需求及期待相對較高，據過去民眾申請社宅經驗預估，將有800多戶民眾申請。

彭程提到，除了楊梅一號社宅，國家住都中心計畫在2027年完成的楊梅區「埔心安居」社宅，屆時也將提供486戶住宅單元供民眾申請。