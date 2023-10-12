朱軒洋劇中對王淨一見鐘情。（Netflix提供）

宋芸樺與舊愛林哲熹對戲很過癮。（Netflix提供）

賈靜雯辦公室感情線不只鮮肉曾敬驊，再添金牌主持曾國城 。（Netflix提供）

影集《此時此刻》釋出最新「愛的模樣組」花絮影片，一次曝光三組CP非典型的愛戀故事，首集「戀愛實境秀」單元由王淨、朱軒洋主演，透過五名互不相識的男女展開同居，並開啟各種曖昧關係。第二組戀愛CP由宋芸樺、林哲熹主演，花絮中在夾娃娃機店產生的摩擦為兩人的關係拉開序幕，然而相戀時發生的種種碰撞為兩人感情劃下句點。另外還有備受矚目辦公室姐弟戀，賈靜雯、曾敬驊上演姐弟戀，但預告中可以發現賈靜雯和曾國城也有感情糾葛。

賈靜雯、曾敬驊演出辦公室姐弟戀，曾敬驊演出助理王可杰，為賈靜雯飾演製作人周莉文，片尾曾敬驊雙手環抱賈靜雯，兩人眼眶泛紅落淚，莉文更說到：「王可杰再見。」朝夕相處，兩人相互有好感卻不敢說破，而職場上人言可畏，如此揪心情節，對此曾敬驊表示：「感情中大家都有各自的難題要面對，希望這個故事可以帶給觀眾有更多思考的空間。」賈靜雯分享與曾敬驊對戲感想：「碰到比我更緊張的敬驊反而很輕鬆自在。莉文能被這樣的弟弟呵護告白覺得幸福滿滿。」

此外更驚喜看見超大咖金牌主持人曾國城，飾演周莉文（賈靜雯 飾）的上司，花絮出現握手、肢體接觸等精彩對手戲，甚至疑似有感情線，對此賈靜雯笑說：「跟城哥認識太久了，暌違20年以上沒一起演戲過。覺得很幽默好笑。」

王淨、朱軒洋因為在一場戀愛實境節目結識，王淨所飾平面模特兒夏瑋婷問：「你今天遇到什麼好事？」而張永（朱軒洋 飾）回應：「認識你。」王淨分享與朱軒洋對戲感想：「我覺得小朱是一個非常鬆的演員，在對戲的時候不太會有像是在表演的感覺。就很像是在現實生活中認識一個新朋友一樣，有點緊張，有點尷尬，但又很新奇。」而朱軒洋飾演的張永是一位吉他老師且在咖啡店兼差，朱軒洋對此表示：「我認為張永蠻勇敢的，也蠻專注在自己想做的事情，只是他第一眼看見瑋婷，就像看到完全沒看過的人一樣深深被吸引。」

宋芸樺飾演的方若南，因鄰居染疫卻無處能借住，而前男友Joe（林哲熹 飾）收留了無家可歸的若南。舊愛再次重逢，兩人將重新正視曾遭遇的問題。花絮中甚至看見兩人爭吵畫面與對談，刻畫出舊愛相逢與感情最真實的樣貌，對此宋芸樺坦言：「第一次拿到劇本全部讀完之後，我是眼眶泛淚的，我覺得這個故事很寫實。」林哲熹也表示：「Joe想為對方做很多事，但有些時候你的好不見得對別人是好的。」宋芸樺更分享對戲感想：「好像兩人不需要說太多話就很有默契，像是談戀愛、吵架的戲，這些跟他對戲蠻過癮的。」林哲熹也分享：「我們對戲時不會有太多的討論就是自然拋接球，有時突然即興改了東西，對方也能接到球。」

Netflix《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種不同愛的模樣，11月10日Netflix上線。